Epic Games Store появится на Linux

После выхода Steam Deck всё больше разработчиков игр и программ начали адаптировать свои продукты под растущую аудиторию пользователей Linux. И Epic Games не стала исключением — ранее компания уже указывала в одной из вакансий, что планирует расширить поддержку Easy Anti-Cheat в Linux. А после объявления о переработке собственного игрового лаунчера на новом фреймворке появились предположения, что компания, стоящая за Fortnite, готовит нативную версию Epic Games Launcher для Linux. Теперь эти слухи получили подтверждение. Как сообщает Steam Deck HQ, сотрудник Epic Games во время сессии вопросов и ответов заявил, что версия лаунчера для Linux уже находится в разработке и должна выйти совсем скоро. Правда, конкретных сроков или подробностей о текущем состоянии проекта сотрудник не назвал. Тем не менее его комментарий подтверждает, что Epic Games действительно активно работает над поддержкой Linux.

Появление нативного лаунчера также свидетельствует о том, что Epic Games начинает серьёзнее относиться к Linux как к игровой платформе, несмотря на прежние скептические высказывания генерального директора компании Тима Суини в адрес этой операционной системы. По словам сотрудника Epic Games, Linux-версия Epic Games Launcher получит специальные адаптации и функции, поскольку компании недостаточно просто выпустить сборку лаунчера, способную нативно работать в Linux. Звучит крайне интересно, особенно на фоне растущей популярности этой ОС.
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