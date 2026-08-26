27 августа на консолях и ПК выходит Resonance: A Plague Tale Legacy

Focus Entertainment совместно со студией Asobo Studio с гордостью демонстрируют дебютный трейлер Resonance: A Plague Tale Legacy. Презентация состоялась в рамках Gamescom 2026 Opening Night Live, а выход игры намечен на 27 августа для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК. Под впечатляющую кавер-версию композиции Depeche Mode «Enjoy the Silence», представленный трейлер погружает в темы утраты, предательства и предопределенности. Resonance: A Plague Tale Legacy, сочетающая зрелищные схватки, исследование мира, решение головоломок и насыщенное повествование, открывает новые грани любимой вселенной, созданной Asobo Studio.

Игрокам предстоит узнать историю происхождения Софии, погрузившись в параллельное повествование, разворачивающееся в эпоху Минойской цивилизации. Им откроются давно забытые тайны, связанные с островом, и будут пролиты новые лучи света на истоки самой Макулы. От захватывающих дух прибрежных видов до скрытых в недрах земли древних лабиринтов – игра предлагает эмоциональное и напряженное путешествие. Каждое новое открытие приближает Софию к разгадке тайны… и к наступающей тьме, что ее ожидает.

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