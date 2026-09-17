Анонсирована сюжетная игра Rescue Drone Simulator: Second Chance

Anraga Studios и The Farm 51 представили свой новый проект — Rescue Drone Simulator: Second Chance. Это сюжетная игра, посвященная спасательным миссиям в мире ближайшего будущего, где ключевым элементом геймплея выступает беспилотник, управляемый самим игроком. В ходе кампании пользователь попадает в самые опасные точки, где ситуация вышла из-под контроля. Речь идет о пожарах, взрывах, природных катастрофах, сбоях в работе городских систем, поиске пропавших людей и аномальных погодных явлениях. Игроку предстоит оценивать степень угрозы, принимать решения о дальнейших действиях, подбирать подходящий аппарат и выполнять задания в жестких временных рамках. При этом дрон здесь не просто летающая камера, а полноценное физическое устройство, требующее от пользователя реальных навыков пилотирования.

На поведение машины оказывают влияние множество факторов: масса, инерция, сила тяги, аэродинамические характеристики, уровень заряда батареи, получаемые повреждения и текущие погодные условия. Порывы ветра способны сбить аппарат с заданного курса, а установка дополнительного оборудования меняет его отклик на команды. При этом заранее подготовленная в мастерской конфигурация может кардинально повлиять на исход операции. Разработчики предусмотрели два режима управления. Первый — симуляторный — максимально приближен к реальному пилотированию дрона. Второй — аркадный — включает дополнительные подсказки и упрощения, что позволяет новичкам быстро включиться в игру без предварительного опыта. Между вылетами игрок сможет заниматься улучшением своих машин, меняя детали, которые напрямую сказываются на производительности, надежности и летных качествах аппарата.
Рогалик Dead Weight вышел в Steam…
Спустя три года интенсивной работы, тактическая игра с элементами roguelite под названием Dead Weight, ра…
17 сентяюря на консолях выйдет игра Au Revoir в жанре point-…
Студия Invisible Studio из Бразилии совместно с издателем Nuntius Games анонсировала выход игры Au Revoir…
Разработчиков Destiny 2 увольняют…
После того как Bungie фактически завершила активную поддержку Destiny 2, студия столкнулась с новой волно…
Представлена игра Rise of the Spellbaker от Kalypso Media и …
Kalypso Media совместно со студией Realmforge, авторами серии Dungeons, анонсировали новый проект — Rise …
В бесплатном обновлении для John Carpenter’s Toxic Commando…
Saber Interactive и Focus Entertainment анонсируют второе крупное обновление для проекта John Carpenter’s…
Google снизила комиссию в Play Store…
Хотя суд ещё не утвердил масштабное мировое соглашение по антимонопольному иску Epic Games против Google,…
Разработчик объяснил, почему GTA 6 не выйдет на ПК…
GTA 6 без сомнений является одной из самых ожидаемых игр 2026 года, однако в день релиза в ноябре опробов…
Как сделать растяг в PUBG Mobile: настройка экрана без риска…
Изменение соотношения сторон экрана остается популярным запросом среди игроков, стремящихся получить т…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor