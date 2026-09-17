Анонсирована сюжетная игра Rescue Drone Simulator: Second Chance

Anraga Studios и The Farm 51 представили свой новый проект — Rescue Drone Simulator: Second Chance. Это сюжетная игра, посвященная спасательным миссиям в мире ближайшего будущего, где ключевым элементом геймплея выступает беспилотник, управляемый самим игроком. В ходе кампании пользователь попадает в самые опасные точки, где ситуация вышла из-под контроля. Речь идет о пожарах, взрывах, природных катастрофах, сбоях в работе городских систем, поиске пропавших людей и аномальных погодных явлениях. Игроку предстоит оценивать степень угрозы, принимать решения о дальнейших действиях, подбирать подходящий аппарат и выполнять задания в жестких временных рамках. При этом дрон здесь не просто летающая камера, а полноценное физическое устройство, требующее от пользователя реальных навыков пилотирования.

На поведение машины оказывают влияние множество факторов: масса, инерция, сила тяги, аэродинамические характеристики, уровень заряда батареи, получаемые повреждения и текущие погодные условия. Порывы ветра способны сбить аппарат с заданного курса, а установка дополнительного оборудования меняет его отклик на команды. При этом заранее подготовленная в мастерской конфигурация может кардинально повлиять на исход операции. Разработчики предусмотрели два режима управления. Первый — симуляторный — максимально приближен к реальному пилотированию дрона. Второй — аркадный — включает дополнительные подсказки и упрощения, что позволяет новичкам быстро включиться в игру без предварительного опыта. Между вылетами игрок сможет заниматься улучшением своих машин, меняя детали, которые напрямую сказываются на производительности, надежности и летных качествах аппарата.