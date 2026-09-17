Анонсирована сюжетная игра Rescue Drone Simulator: Second Chance

На поведение машины оказывают влияние множество факторов: масса, инерция, сила тяги, аэродинамические характеристики, уровень заряда батареи, получаемые повреждения и текущие погодные условия. Порывы ветра способны сбить аппарат с заданного курса, а установка дополнительного оборудования меняет его отклик на команды. При этом заранее подготовленная в мастерской конфигурация может кардинально повлиять на исход операции. Разработчики предусмотрели два режима управления. Первый — симуляторный — максимально приближен к реальному пилотированию дрона. Второй — аркадный — включает дополнительные подсказки и упрощения, что позволяет новичкам быстро включиться в игру без предварительного опыта. Между вылетами игрок сможет заниматься улучшением своих машин, меняя детали, которые напрямую сказываются на производительности, надежности и летных качествах аппарата.