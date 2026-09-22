Игру Silent Hill: Townfall взломали и опубликовали за день до релиза

Silent Hill: Townfall пострадала от взлома ещё до того, как успела официально выйти в свет — пираты атаковали её на этапе предрелиза. На данный момент игра уже доступна тем, кто оформил предзаказ на издание Deluxe Edition стоимостью 59,99 евро, благодаря чему эти пользователи получили возможность познакомиться с проектом раньше запланированного срока. Но хакеры не стали медлить: они оперативно взломали игру, и за этим стоит известная группировка под названием RUNE, которая давно славится умением обходить современные механизмы защиты авторских прав. Этой команде удалось сделать Silent Hill: Townfall полностью проходимой, поскольку в игре отсутствуют тяжёлые DRM-барьеры вроде Denuvo, и вся защита строится исключительно на возможностях платформы Steam.

Официальная дата выхода назначена на 24 сентября — то есть всего через два дня. Именно тогда рядовые игроки смогут отправиться в своё путешествие через Steam, где цена проекта составляет 49,99 евро. Разработкой занималась студия Screen Burn, а изданием — легендарная компания KONAMI, которая поддерживает эту франшизу с момента её основания, совместно с Annapurna Interactive. Сюжетная линия повествует о персонаже по имени Саймон Орделл, который возвращается на удалённый остров Сент-Амелия в 1996 году и замечает, что город, укутанный туманом, словно полностью обезлюдел. Данный психологический хоррор с видом от первого лица объединяет в себе элементы исследования, скрытного перемещения и боевых столкновений, в то время как Саймон постепенно раскрывает мрачное прошлое острова и свою собственную причастность к нему. Кроме того, игрокам предстоит использовать необычный гаджет под названием CRTV для поиска улик и обрывков истории, попутно разгадывая загадки, связанные с развитием повествования.