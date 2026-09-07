CXMT запустили промышленное производство памяти LPDDR6

CXMT запустила в серийное производство оперативную память LPDDR6. Это делает её модули LPDDR6 одними из первых на мировом рынке. По имеющимся данным, первым покупателем китайской памяти LPDDR6 от CXMT стала Xiaomi, которая планирует использовать её в новом складном смартфоне Xiaomi 18 Fold. Поскольку релиз этой модели намечен на сентябрь, поставки чипов от CXMT должны быть завершены до конца текущего месяца, что свидетельствует о том, что отгрузка клиентам уже активно осуществляется. Эта информация появилась после недавних сообщений о проведении CXMT пробного производства LPDDR6, что подразумевает высокий процент пригодных изделий.

Память LPDDR6 от CXMT будет работать на частоте до 12,8 Гбит/с, тогда как базовая скорость для этого стандарта составляет 10,7 Гбит/с. LPDDR6 наследует решения LPDDR5X, которая при значительном разгоне могла выдавать максимум те же 10,7 Гбит/с. Однако новая спецификация ориентирована на существенно более высокие показатели: первая версия LPDDR6 от CXMT уже достигает 12,8 Гбит/с. Помимо этого, CXMT выпускает такие чипы с ёмкостью 16 Гбит/с, что соответствует 2 ГБ, а сама микросхема выполнена в корпусе типа «корпус на корпусе» (PoP) с примерно 1295 контактами в шариковой матрице. SK hynix также почти готова к запуску массового производства. Ранее этот южнокорейский производитель объявил, что его модули LPDDR6 будут иметь ёмкость 16 Гбит/с, изготавливаться по техпроцессу шестого поколения с нормами 1c и обеспечивать скорость до 14,4 Гбит/с. Хотя изделия SK hynix могут работать быстрее, все эти показатели соответствуют официальным требованиям JEDEC для стандарта LPDDR6. В будущем стоит ожидать появления ещё более быстрых чипов по мере совершенствования технологических процессов и производственных мощностей.