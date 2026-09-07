CXMT запустили промышленное производство памяти LPDDR6

Память LPDDR6 от CXMT будет работать на частоте до 12,8 Гбит/с, тогда как базовая скорость для этого стандарта составляет 10,7 Гбит/с. LPDDR6 наследует решения LPDDR5X, которая при значительном разгоне могла выдавать максимум те же 10,7 Гбит/с. Однако новая спецификация ориентирована на существенно более высокие показатели: первая версия LPDDR6 от CXMT уже достигает 12,8 Гбит/с. Помимо этого, CXMT выпускает такие чипы с ёмкостью 16 Гбит/с, что соответствует 2 ГБ, а сама микросхема выполнена в корпусе типа «корпус на корпусе» (PoP) с примерно 1295 контактами в шариковой матрице. SK hynix также почти готова к запуску массового производства. Ранее этот южнокорейский производитель объявил, что его модули LPDDR6 будут иметь ёмкость 16 Гбит/с, изготавливаться по техпроцессу шестого поколения с нормами 1c и обеспечивать скорость до 14,4 Гбит/с. Хотя изделия SK hynix могут работать быстрее, все эти показатели соответствуют официальным требованиям JEDEC для стандарта LPDDR6. В будущем стоит ожидать появления ещё более быстрых чипов по мере совершенствования технологических процессов и производственных мощностей.