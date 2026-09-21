Выход видеокарт серии NVIDIA GeForce RTX 60 перенесен на 2028 год

Инсайдер Kopite7Kimi, который регулярно делится сведениями о видеокартах NVIDIA, сообщает, что линейка GeForce RTX следующего поколения, построенная на архитектуре Rubin, выйдет не раньше 2028 года. По его словам, «к сожалению, GR20x — это продукт 2028 года. Это означает, что релиз снова перенесли». Ранее он предполагал, что запуск состоится во второй половине 2027-го, так что речь идёт об очередной отсрочке, если вообще уместно называть это так. Сама NVIDIA официально не раскрывала сроки появления RTX 60-й серии, поэтому данную информацию пока стоит воспринимать как слух. Примечательно, что эта свежая утечка перекликается с тем, что несколько дней назад озвучил другой известный источник Kepler_L2: игровые видеокарты на базе Rubin появятся исключительно в 2028 году. Это также расходится с заявлением инсайдера Moore's Law Is Dead, который примерно неделю назад утверждал, что сотрудник NVIDIA подтвердил одобрение разработки игровой версии Rubin на первую половину 2027-го. Два инсайдера против одного не дают однозначного ответа, и пока непонятно, чья информация верна, однако 2028 год выглядит более правдоподобным с учётом текущей ситуации на рынке. Разумеется, эти планы могут скорректироваться до 2028 года, ведь поставки памяти сейчас крайне нестабильны, а график разработки железа меняется практически каждую неделю.

Что касается причин, по которым запуск Rubin, похоже, сместился на 2028 год, то главным виновником выступает то, чего мы все давно ожидали. Мощности TSMC и производителей памяти сильно перегружены, а оборудование для дата-центров приносит NVIDIA значительно больше прибыли, чем серия GeForce. Кроме того, обновление RTX 50 Super, судя по всему, тоже застряло из-за дорогостоящих модулей GDDR7 объёмом 3 ГБ. Всё это, вероятно, ведёт к затяжному жизненному циклу Blackwell, но NVIDIA всё же может попытаться выпустить Super где-то в 2027 году, если проект не отменят окончательно.