Чипы памяти вновь дешевеют на фоне низкого спроса

Сегодня аналитики рынка сообщили, что цены на NAND-чипы флеш-памяти продолжают снижаться в этом году, и ожидается, что они упадут до 8% из-за низкого спроса на твердотельные накопители до конца года. Согласно последним данным, цены на накопители существенно снизятся в четвёртом квартале 2024 года — это связано с ослаблением спроса и одновременно увеличением производства NAND-чипов флеш-памяти. И так как производители не планируют снижать объёмы выпускаемой продукции в обозримом будущем, можно с уверенностью сказать, что до конца текущего года цены точно будут падать, но, возможно, ситуация изменится уже в 2025 году.

По информации TrendForce, большинство сегментов рынка испытают снижение цен в четвёртом квартале 2024 года, и общее падение может составить от 3% до 8% в зависимости от сегмента. За исключением корпоративного сегмента, клиентские решения, eMMC UFS и TLC/QLC увидят заметное снижение цен, которое может достигать 15% по сравнению с прошлым годом. При этом в плане чипов памяти, которые используются в современных смартфонах, никаких изменений не будет, потому что у этих чипов достаточно высокий спрос на рынке, особенно на фоне релиза новых флагманов, которые явно нуждаются в передовых решениях. Соответственно, настоятельно рекомендуется присмотреться к твердотельным накопителям в том случае, если вы давно хотели себе приобрести нечто интересное, потому что в ближайшее время цена точно не будет повышаться, это факт.