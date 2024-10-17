Чипы памяти вновь дешевеют на фоне низкого спроса

По информации TrendForce, большинство сегментов рынка испытают снижение цен в четвёртом квартале 2024 года, и общее падение может составить от 3% до 8% в зависимости от сегмента. За исключением корпоративного сегмента, клиентские решения, eMMC UFS и TLC/QLC увидят заметное снижение цен, которое может достигать 15% по сравнению с прошлым годом. При этом в плане чипов памяти, которые используются в современных смартфонах, никаких изменений не будет, потому что у этих чипов достаточно высокий спрос на рынке, особенно на фоне релиза новых флагманов, которые явно нуждаются в передовых решениях. Соответственно, настоятельно рекомендуется присмотреться к твердотельным накопителям в том случае, если вы давно хотели себе приобрести нечто интересное, потому что в ближайшее время цена точно не будет повышаться, это факт.