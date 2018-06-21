Цифровая медицина с Ростелеком в Туле Так или иначе каждый из нас сталкивался с необходимостью обращения в поликлиники и больницы. Многие не по-наслышке знакомы с очередями и длительным ожиданием врача для осмотра и проведения лечения. Есть ли заметные улучшения в этой сфере и что мы можем ожидать в ближайшем будущем? На этот вопрос нам предложила ответить компания «Ростелеком», продемонстрировав уже работающий проект «цифровая медицина» в городе Тула.

Перед тем как начать рассказывать о будущем, наступившем уже сегодня, напомним, что в 2015 году мы участвовали в запуске бесплатного Wi-Fi доступа в деревне Алтайского края . Проводилось оно в рамках устранения цифрового неравенства, позволяя жителям небольших поселков получать доступ к ключевым сервисам и сайтам. За прошедшее время количество таких сел заметно увеличилось, оптика с высокоскоростным интернетом стала реальностью.

Все это заложило основу для работы и развертыванию работы региональной информационной системы здравоохранения в Тульской области. В организации демонстрации ее работы принимали участие «Ростелеком» при содействии региональных Министерства здравоохранения и Министерства по информатизации, связи и вопросам открытого управления.

Представители СМИ посетили фельдшерский акушерский пункт (ФАП) в селе Частое, где им представили в действии региональную информационную систему здравоохранения. Благодаря созданной телеком-инфраструктуре, в сельской местности появилась возможность оказания медпомощи с применением телемедицинских технологий.

Гостям продемонстрировали передвижной телемедицинский комплекс, с помощью которого проводятся онлайн консультации с врачом, а также дистанционный мониторинг состояния здоровья пациента.

, директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком»:«К 2018 году в Тульском регионе - первом в России - были завершены работы по подключению всех лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ). Масштабная работа велась «Ростелекомом» совместно с правительством Тульской области. В результате на сегодня к сети VPN подключено 269 объектов ЛПУ и 348 ФАП. Для этого наши специалисты проложили свыше 500 км волоконно-оптических линий связи. Доступ к интернету медучрежденийособенно важен в отдаленных уголках области. Это позволяет жителям получать квалифицированную помощь врачей без выезда в областной центр».

Представители СМИ ознакомились с работой Информационного контактного центра городской детской поликлиники ДИБ №2, а также Центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи. Участникам продемонстрировали работу Единой диспетчерской службы, показали возможности передвижных машин скорой помощи.

, министр здравоохранения Тульской области:«Крупномасштабный проект по автоматизации деятельности скорой медицинской помощи успешно реализован нами в 2017 году совместно с Министерством по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области и компанией «Ростелеком». Уже есть положительные результаты: теперь можно в режиме реального времени объективно оценивать текущую ситуацию и оперативно принимать важные управленческие решения. Специалисты «Ростелекома» предложили нам ряд интересных и нужных доработок этого функционала, в настоящее время мы рассматриваем возможность их реализации».

, министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области:«Благодаря совместной работе министерства здравоохранения Тульской области и ПАО «Ростелеком» в Тульской области появилась автоматизированная система скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи. Она предназначена для решения ряда задач, направленных на сокращение времени ожидания скорой медицинской помощи, повышение эффективности службы за счет оперативного получения достоверной информации о происшествиях; повышение обоснованности и качества управленческих решений за счет своевременного получения объективной и полной информации»

Мы также посетили Единый контактный центр при правительстве Тульской области, где принимаются телефонные обращения граждан с целью записи на прием к врачу и по другим социально-значимым вопросам. В ходе «Круглого стола» министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков, министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав Раков и директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Карташов ответили на вопросы журналистов.В завершение мероприятия гости прошли краткий курс оказания первой помощи, посетили музей связи Тульского филиала «Ростелеком».