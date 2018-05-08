Colorful SL500 для ценителей объема

Официально представлен твердотельный накопитель Colorful SL500, который порадует вас 960 гигабайтами встроенной памяти. То есть, вы можете хранить день очень много личного контента и получать от этого максимальное удовольствие. Скорость записи и чтения здесь громадна, вы можете буквально работать прямо с этого накопителя, установив его себе в компьютер. Конечно, стоимость тоже приличная, ведь SSD накопители в последнее время хотя и стали более доступными, но назвать их прямо хорошим выбором нельзя. Думаю, стоит присмотреться к данной модели, если вам это прямо необходимо. Большая скорость это хорошо, но за эти же деньги можно взять HDD для хранения большого количества контента. Заметно большего, чем 960 гигабайт. Хотя, с другой стороны, скорость записи и чтения там будет заметно ниже, в разы. Здесь каждый решай сам для себя.