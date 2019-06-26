Corsair MP600 отправили в релиз

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что накопители с поддержкой PCIe 4.0 совсем скоро поступят в продажу. Теперь эта информация подтвердилась и компания Corsair даже выпустила свою модель накопителя Corsair MP600, который выдает какую-то запредельную скорость чтения и записи. Также новый накопитель оборудован специальным радиатором, который не дает Corsair MP600 перегреваться во время активной работы. Очень крутое решение, однако и цена у него будет довольно высокая. Остается только надеяться, что совсем скоро такого рода продукция будет доступна не только во флагманском сегменте, но и в более доступном, чтобы пользователи могли оборудовать свою систему быстрым накопителем.