Corsair готовит к релизу новый SSD MP700

По словам Corsair, производитель уже начал работу над твердотельным накопителем MP700 следующего поколения, который полностью соответствует стандарту PCIe Gen 5. SSD следующего поколения будет соответствовать стандарту M.2 и иметь интерфейс x4 NVMe 2.0. Хотя Corsair еще не детализировала спецификации SSD, они поделились цифрами производительности. Corsair планирует выпустить свой твердотельный накопитель MP700 PCIe Gen 5 M.2 со скоростью чтения 10 000 МБ/сек и записи 9 500 МБ/сек (последовательно). Скорости будут различаться в зависимости от модели (например, емкости). По сравнению с нынешним самым быстрым накопителем Corsair, MP600 PRO XT, MP700 обеспечивает скорость чтения до 64% выше и скорость записи на 41% выше. Он определенно будет питаться от высококлассного контроллера Phison Gen 5, учитывая, что текущие накопители основаны на контроллере Phison E18.
При скорости чтения 10 000 МБ/сек накопитель будет обеспечивать скорость примерно на 28,5% ниже, чем при максимальном потенциале контроллера. Твердотельные накопители Corsair Gen 5 также могут полностью соответствовать технологиям Microsoft DirectStorage API и AMD Smart Access Storage (SAS). Интересно отметить, что большинство производителей твердотельных накопителей Gen 5 выбрали AMD для демонстрации своих решений SSD Gen 5 следующего поколения, включая Phison. Подтверждено, что AMD представит свои процессоры Ryzen 7000 для настольных ПК следующего поколения и соответствующую платформу AM5 в конце этого месяца, поэтому мы можем ожидать, что решения SSD следующего поколения будут представлены вскоре после этого.