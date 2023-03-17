Corsair представила новый накопитель MP600 PRO LPX M.2

Последнее время рынок твердотельных накопителей стал развиваться достаточно активно, потому что технология уже не является чем-то удивительным, и крупные компании вполне могут выпустить весьма приличное решение за адекватные деньги. Соответственно, вчера компания Corsair официально выпустила на рынок свой новый накопитель MP600 PRO LPX M.2, который представлен в объёме 1, 2 и 4 терабайта. Главной особенностью данного накопителя является внушительная скорость записи и чтения данных, хотя на самом деле ничего удивительного в этом плане производитель не предоставил, так как на текущий момент все модели накопителей на интерфейсе PCI-Е являются очень даже быстрыми. Но в компании придумали своё решение, которое позволяет привлечь внимание аудитории.

Речь идёт о весьма внушительном радиаторе, который выполнен из алюминия и позволяет пользователю не переживать а потом, что данный накопитель в определённый момент перегреется и перестанет демонстрировать максимальную скорость передачи данных. На накопителях данного формата радиаторы устанавливаются достаточно часто, потому что это очень простой и дешёвый способ повысить стоимость продукта и избежать перегрева. С другой стороны, если у вас уже имеется радиатор на материнской плате, то вам нет смысла покупать данные накопители и переплачивать деньги за дополнительные радиатор, потому что в этом банально нет никакого смысла. Да и в России пока что новый накопитель не продаётся.