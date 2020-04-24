Crucial P5 - самый быстрый SSD со скоростью чтения до 3400 МБ / с.

Компания Crucial может похвастаться 40-летним опытом Micron в области качества и инженерных разработок для своей новой линейки твердотельных накопителей P5. Помимо использования PCIe Gen 3 NVMe для высокоскоростной передачи данных, также имеет форм-фактора M.2 2280 и оснащен аппаратным шифрованием для обеспечения безопасности данных.

Crucial самый быстрый SSD-накопитель демонстрирует скорость чтения до 3400 МБ / с и скорость записи 3000 МБ / с. Имеется «адаптивная» тепловая защита, предотвращающая перегрев привода, с рекомендуемой рабочей температурой от 0 ° C до 70 ° C. Официальная документация также показывает продолжительность жизни 1,8 миллиона часов.

На рынке появятся модели на 250 Гб, 500 Гб, 1 ТБ и 2 ТБ соответственно. Также Crucial предлагает 5-летнюю гарантию на серию P5, но еще раскрыла ее стоимость.