Crucial T705 готовится к релизу со скоростью 14,5 ГБ/сек

Компания Crucial готовится к релизу самых быстрых на сегодняшний день SSD-накопители серии T705 — производитель обещает крайне высокую скорость передачи данных вплоть до 14,5 ГБ/сек, а также радиаторы для пассивного охлаждения белого и чёрного цветов. Да, здесь стоит отметить, что новые SSD-накопители Gen5 (PCI-E 5.0) серии Crucial T705 будут предлагаться в двух вариантах — базовом и Limited Edition с белым дизайном радиатора. При этом потенциальный покупатель должен понимать, что на производительность это, безусловно, никак не влияет от слова совсем — чёрный радиатор охлаждает чипы и контроллер памяти точно так же, как и белый. И, естественно, накопители будут представлены в трёх вариантах встроенной памяти — 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ.

Но главным бонусом накопителей серии Crucial T705 является именно скорость передачи данных — накопители выйдут в свет с чтением со скоростью до 14 500 МБ/сек, а это на текущий момент является самой высокой скоростью передачи данных на современном рынке. Более того, накопители будут иметь до 1,55 миллиона операций ввода-вывода в секунду для случайного чтения и 1,8 миллиона операций ввода-вывода в секунду для случайной записи (хотя в этом плане существенного прироста производительности в сравнении с конкурентами всё же нет). С другой стороны, это значительное улучшение по сравнению с предыдущими моделями SSD-накопителей T700 от Crucial, которые ранее тоже считались лучшим решением на рынке по скорости и надёжности.
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