DIGMA представила внешние SSD на 2 ТБ

Вчера компания DIGMA официально представила свой новейший внешний твердотельный накопитель ёмкостью в 2 ТБ, который предоставляет возможность совершенно спокойно носить с собой тяжёлые видеоигры, фильмы в высоком разрешении, целые сезоны сериалов в 4К и не только. Накопитель собран в достаточно стильном и, что немаловажно, практичном корпусе, который можно спокойно носить в кармане на работу или возить в путешествия. На этом накопителе, например, можно создать раздел с операционной системой и иметь возможность запустить дополнительную ОС на работе или дома. Например, можно установить на этот накопитель саму систему, все драйвера и софт, а потом просто подключать накопитель к ПК и работать в любой точке мира с нужными файлами и ресурсами.

Также накопитель можно спокойно использовать для подключения к консоли — на нём можно хранить игры, чтобы не занимать основную память на диске приставки. На самом деле сценариев гораздо больше и при желании каждый сможет создать на данном SSD что-то нужное. При этом скорость передачи данных, естественно, феноменальная, нет никаких проблем с перегревом или троттлингом при постоянной высокой нагрузке, качество сборки тоже на высоте и цена приятная. Для тех, кто давно думал о покупке внешнего SSD, это один из лучших вариантов по состоянию на текущий момент, потому что такой объём при такой скорости и цене получить довольно трудно. И продажи должны стартовать уже во второй половине мая, то есть в самое ближайшее время.
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