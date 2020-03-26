«Diablo 3. Книга Тираэля» - напутствие новому ордену хранителей

Diablo – это франшиза, где во главу угла всегда ставился геймплей, а раскрытие истории мира подавалось по остаточному принципу, и получить недостающую информацию фанаты смогли только из сопутствующей литературы. Мы уже рассказали о мнениях Декарда Каина и колдуньи Адрии на происходящее, теперь пришел черед взглянуть на мир глазами архангела. «Diablo 3. Книга Тираэля» за авторством Мэтта Бернса и Дага Александра была призвана подготовить игроков к дополнению «Diablo 3. Reaper of Souls», и хотя выход русской версии данного фолианта немного припозднился (на 7 лет), издание по прежнему сохранило свою актуальность, значительно обогатив лор вселенной.

Как и в случае с «Книгой Каина», право локализовать и выпустить данный фолиант в России, досталось издательству «Белый Единорог», поэтому по стилистике оформления обе книги весьма схожи: формат 260x220 мм, толстая 3D-обложка, лента с аннотацией и плакат-сюрприз. Впрочем, отличий тоже хватает.

Если «Книга Каина» стилизована под древний дневник, то данная книжка словно только что извлечена из небесной библиотеки: демонический череп на обложке уступил место ангельскому мечу, а надорванные края – золотому покрытию на обрезах.

Фолиант представляет собой напутствие от архангела служителям возрожденного ордена Хорадримов. Не смотря на имя, вынесенное в заглавие, здесь собраны не только мысли Тираэля (изложены на светлой бумаге), но также труды Каина и Лии (коричневые листы с порванными краями).

Полезной информации стало больше: количество иллюстраций несколько сократилось, шрифт уменьшился, а общий объем книги вырос до 165 страниц (без нумерации). Рисунки здесь также стилизованы под карандашные, но стали более проработанными, присутствует множество пометок на полях, позволяющих узнать разные точки зрения на описываемые события. В конце книги расположен запечатанный конверт, содержащий двусторонний плакат (540x405 мм), на котором изображено древо с основными персонажи серии как до момента, когда их поработила тьма, так и после этого печального события.

Во вступлении Тираэль, обращаясь к адептам нового ордена, повествует о нелегкой судьбе Лии, которая, по его мнению, всего лишь стала заложницей обстоятельств, вместив в себя все зло этого мира. Первая же глава книги посвящена происхождению, поискам и падению во тьму ее матери – колдуньи Адрии.

В ней также же приводится история Золтана Кулла, создавшего печально известный Черный Камнь душ. Архангел не стал углубляться в исследования, а лишь вставил в книгу страницы, написанные Каином, изрядно доработанные и дополненные его племянницей Лией. Вторая часть посвящена дальнейшей судьбе «черного булыжника».

Здесь Тираэль, рассуждая про бренность бытия смертным, рассказывает о причинах диссонанса в Ангирском совете ангелов и основании нового ордена Хорадримов, призванного охранять злосчастный кусок камня в катакомбах королевства Вестмарш. Затем, вновь обратившись к трудам Декарда Каина, он приводит страницы, на которых в подробностях описывается историю этого государства.

В последующим разделе изложен краткий пересказ «Книги Каина», где собрана вся хронологии Санктуария от древнейших времен до наших дней. Сам же Тираэль удосужился написать лишь одну страницу, на которой повествуется о событиях, что произошли уже после смерти хранителя. Объемную часть фолианта составляет материал, посвященный различным фракциям, действующим на территории мира смертных: от Амазонок и Варваров до Ковена и Церкви Трех.

Помимо красочного описания организаций, здесь приводятся имена лидеров, количество членов, а также место дислокации, именуемое в данном переводе как «штаб-квартира». В заключительной части книги в алфавитном порядке дано описание ключевых персонажей истории. Авторы намеренно отказались от упоминаний большинства представителей Небес и Преисподней – о них можно вдоволь начитаться в «Книге Каина».

Здесь же упор делается на людей, с которыми мы встречались на протяжении всех игр серии (Вирт, Гризвольд, Лазарь и многие другие), а также о ком могли слышать в древних легендах. В заключении, Тираэль передает сей фолиант на хранение и изучение в орден новых Хорадримов. Текст написан довольно простым языком, читается легко, хотя незнакомый с играми серии, скорее всего заскучает ближе к концу книги. Довольно спорным, кажется мне решение перепечатывать историю Санктуария из «Книги Каина», пусть и другими словами.

Книга не только связывает Diablo 3 с аддоном, но и помогает создать единое виденье всего мира. Прекрасным дополнением к тексту служат качественные иллюстрации от ведущих художников Blizzard. Все имена и названия полностью соответствуют тем, что присутствовали в играх, к переводу претензия лишь одна: слово «штаб-квартира» резко выбивается из фэнтезийного сеттинга.

«Diablo 3. Книга Тираэля», в равной степени с «Книгой Каина» и «Книгой Адрии» – очень качественные издания, как по оформлению, так и содержанию, которые в обязательном порядке должны быть на полке у любого настоящего поклонника серии. Книгам совсем не вредит то, что локализованы они были намного лет позже срока, даже наоборот, сейчас данные фолианты помогут поклонникам вспомнить всех персонажей и истории, вновь дадут окунуться с головой в мир, в котором было проведено столько бессонных ночей, чтобы как следует подготовиться к пришествию Diablo IV.

С другими книгами издательства «Белый Единорог», можно ознакомиться на официальном сайте whiteunik.com.

Автор: Артем Костенко