E-Ink-ридеры с ИИ Viwoods AiPaper Reader и AiPaper Reader C

Российским пользователям станут доступны два новых компактных ридера от Viwoods с поддержкой искусственного интеллекта: AiPaper Reader (монохромный) и AiPaper Reader C (цветной). Новое поколение устройств, продвигаемое под девизом «Читай лучше, становись лучше», сочетает в себе E-Ink дисплеи, подключение к 4G/Wi-Fi и ИИ-функционал, призванный улучшить опыт чтения и обучения. В основе линейки лежит концепция интеллектуального помощника для чтения.

Обе модели отличаются компактными размерами, предназначенными для повседневного использования. Они оснащены 6,13-дюймовым E-Ink Carta 1300 экраном, имеют габариты 159,39 × 80,27 × 6,7 мм и вес около 138 г. AiPaper Reader ориентирован на комфортное чтение текста с высокой четкостью, в то время как AiPaper Reader C предназначен для работы с контентом, включающим цветные изображения, схемы и другие визуальные элементы.

Экран Carta 1300, антибликовое покрытие и регулируемая подсветка обеспечивают комфортное чтение в любое время суток.

Ультратонкий, всегда под рукой.Всего около 138 г весом и 6,7 мм толщиной: устройство легко помещается в карман и готово к использованию в любой момент.

Чтение без Wi-Fi.Встроенный 4G позволяет загружать и синхронизировать книги и заметки в любое время и в любом месте.

Ридеры официально импортируются в Россию через дистрибьютора и имеют ряд особенностей, адаптированных для российского рынка. AiPaper Reader и AiPaper Reader C поставляются с русскоязычной прошивкой, локализованным интерфейсом, предустановленным магазином приложений с российскими сервисами для чтения, включая Яндекс Книги, а также RuStore.