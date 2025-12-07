Представлен 4-дюймовый ридер Xteink X4

Китайский производитель Xteink пополнил ассортимент электронных книг компактной моделью X4, которая основана на 4,3-дюймовой E Ink-панели с плотностью 220 пикселей на дюйм. Главной же особенностью устройства является корпус размерами 114:695,9 мм и массой 74 грамма. Ридер настолько тонкий, что его можно прикрепить сзади к смартфону, словно картхолдер. Книжка также характеризуется временем автономной работы 14 дней, поддержкой документов без DRM-защиты в форматах EPUB и TXT, слотом для карты памяти microSD, адаптером беспроводной связи Wi-Fi, отсутствием сенсорного ввода и подсветки. Цена ридера составляет 70 долларов.