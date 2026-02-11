Ридер PocketBook InkPad One оценен в 300 евро

Компания PocketBook пополнила ассортимент электронных книг моделью InkPad One, которая работает под управлением Linux. Новинка характеризуется 10,3-дюймовым экраном E Ink Mobius с разрешением 1404:1 872 (плотность пикселей 226 ppi), адаптивной подсветкой SmartLight, возможностью делать заметки комплектным стилусом, корпусом толщиной 5,15 мм, поддержкой 25 форматов без конвертации (EPUB, FB2, PDF, AZW, CBR и CBZ), возможностью преобразования текста в речь и воспроизведением аудиофайлов. Отмечена возможность синхронизации и переноса библиотек на устройство через PocketBook Cloud, Dropbox и Send-to-PocketBook. Цена ридера на дебютном немецком рынке составляет эквивалент 300 евро.

