Джош Холлоуэй и Брэндон Раут в новом ролике, предшествующим событиям Ace Combat 8: Wings of Theve

Джош Холлоуэй и Брэндон Раут сыграли в короткометражке, которая предшествует событиям Ace Combat 8: Wings of Theve. Bandai Namco Entertainment Europe представила HOUR ZERO — игровой фильм с участием живых актеров, служащий вступлением к истории Ace Combat 8: Wings of Theve. В главных ролях задействованы Джош Холлоуэй (известен по «Остаться в живых» и «Йеллоустону»), Брэндон Раут (появился в «Возвращении Супермена») и Тэмлин Томита (играла в «Кобра Кай»).

Этот мини-сериал состоит из четырех эпизодов: первый выйдет 15 сентября 2026 года, а последний — непосредственно перед запуском игры 2 октября. Сюжет повествует о трех незнакомцах, которые оказываются в самом начале вторжения Республики Сотоа в Федерацию Центральной Усеи. Холлоуэй исполняет роль пилота, который не может найти место для посадки, Раут перевоплощается в врача, спасшего жизнь своему противнику, а Томита предстает как журналистка, вынужденная замолчать ради правды. Повествование строится в обратном порядке, и оно ведет зрителя к моменту, когда привычный мир этих людей рассыпался и началась война.

Ace Combat 8: Wings of Theve — это первая полноценная часть серии за последние семь лет. Геймерам предстоит взять на себя роль опытного летчика и бороться за существование родной земли. События происходят в Странджреале — культовом вымышленном мире франшизы, который теперь охвачен боевыми действиями. Ранний доступ для тех, кто оформил Deluxe Edition, стартует 29 сентября, а мировой выход запланирован на 2 октября для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК через Steam.