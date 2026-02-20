Электронные книги DIGMA PRO Moon 6, Cosmic 6Moon 7 и Moon 8 стали доступны

Электронные книги DIGMA PRO Moon 6, DIGMA PRO Cosmic 6, DIGMA PRO Moon 7 и DIGMA PRO Moon 8 доступны с цветными и черно-белыми экранами. Эти устройства отличаются доступной стоимостью, расширенным функционалом и качественной цветопередачей, что делает их универсальным выбором для любых типов контента. Интеллектуальная подсветка обеспечивает комфортное чтение как при ярком солнечном свете, так и в темных условиях. DIGMA PRO Cosmic 6 оснащена 6-дюймовым экраном на базе технологии E-Ink Kaleido 3, которая сочетает отсутствие бликов и снижение усталости глаз с реалистичной цветопередачей. Такое решение особенно удобно для работы с иллюстрированными статьями, журналами, комиксами, графиками и учебными материалами, при этом сохраняя основные достоинства: комфорт для зрения и экономичное энергопотребление. Модели Moon 6, Moon 7 и Moon 8 имеют дисплеи размером 6, 7 и 8 дюймов соответственно и используют технологию E-Ink CARTA 212, создающую ощущение чтения с настоящей бумажной страницы.

Все устройства линейки PRO снабжены регулируемой подсветкой с возможностью настройки цветовой температуры от холодного до теплого света. Эта функция позволяет легко адаптировать экран под разные условия освещения и время суток, что особенно ценно для ночного чтения. Работающие на ОС Android устройства поддерживают установку приложений через Google Play, превращая электронные книги в полнофункциональные мультимедийные инструменты. Высокопроизводительный процессор обеспечивает плавную работу системы, а встроенная память объемом 32 ГБ, с возможностью расширения до 256 ГБ, позволяет хранить обширную библиотеку книг, документов и аудиофайлов. Емкость аккумуляторов варьируется от 2200 до 4000 мАч, что гарантирует несколько недель работы в режиме чтения. Даже при активном использовании Wi-Fi и дополнительных приложений устройства обеспечивают десятки часов автономности, выгодно отличаясь от планшетов и смартфонов.