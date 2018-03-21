ExaDrive DC100 на 100 терабайт

Компания Nimbus Data представила твердотельный накопитель ExaDrive DC100, который вмещает в себе 100 терабайт данных. Да, вы все правильно поняли, это SSD на 100 терабайт, который позволит вам хранить массу данных на большой скорости. Однако, стоит понимать, что стоимость такого диска слишком большая, чтобы использовать его дома или даже в малом офисе. Это вариант для серверов, где стоимость содержания одного диска достаточно высока и за счет установки таких вот накопителей можно существенно сэкономить на обслуживании и площади. И, конечно, такие скачки в развитии накопителей позволят в будущем снизить стоимость накопителей до адекватного уровня, осталось лишь немного подождать, пока это случится. Будем ждать, пока назовут стоимость этого накопителя, должен быть дико дорогим.