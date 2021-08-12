FORESEE представила твердотельный накопитель XP1000 емкость до 2 ТБ

FORESEE XP1000 представляет собой твердотельный накопитель нового поколения. Он представлен в вариантах на 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Накопители основаны на флэш-памяти 3D TLC NAND с поддержкой технологии HMB, а также поддержкой NVMe 1.4.

Накопители XP1000 используют скоростной интерфейс PCIe Gen3 (x4). Формат M.2 2280 обеспечивают широкую совместимость с материнскими платами представленными на рынке. Скорость чтения и записи накопителей достигает 3500/3000 МБ/с соответственно. Серия FORESEE XP1000 включает в себя функции защиты, управление питанием, интеллектуальный кэш и другие функции для обеспечения стабильности и долговечности. Твердотельный накопитель FORESEE XP1000 PCIe отличаются низким энергопотреблением. Их можно использовать не только на ПК, но и ноутбуках.

Стоимость и доступность накопителей серии XP1000, производитель не раскрывает.
Комментарии и отзывы FORESEE XP1000
Synology выпускает жесткие диски SAS сер...
Synology представила жесткие диски SAS серии HAS5300 для требовательных приложений. Они могут обрабатыват...
P5 Plus - первый PCIe 4.0 накопитель ком...
Crucial представила свой первый твердотельный накопитель PCIe 4.0 M.2 - P5 Plus. ...
TEAMGROUP выпустила три внешних накопите...
Компания TEAMGROUP выпустила три новых внешних накопителя C212 Extreme Speed, M211 и C211. Накопителю отл...
MSI представила твердотельный накопитель...
Компания MSI представила новый твердотельный накопитель SPATIUM M480 HS. Новинка является самой быстрой в...
Seagate выпустила твердотельный накопите...
Seagate выпустила ограниченную версию накопителя FireCuda 520 PCIe 4.0 NVMe - Seagate FireCuda 520 Cyberp...
Silicon Power представила новую карту па...
Silicon Power представила новую карту памяти формата microSD. Благодаря ёмкости от 64 до 256 ГБ вы сможет...
Передавайте файлы, а не бактерии с USB-ф...
GOODRAM представила антибактериальный флеш-накопитель UME CARE. Это еще один продукт из серии UME, после ...
ADATA представляет корпус EC700G для SSD...
ADATA анонсировала корпус EC700G RGB для SSD. EC700G является отличным способом хранения большого количес...
Обзор Verbatim Store 'n' Go Mini 512 ГБ (Verbatim 53236). Компактный и быстрый внешний дискОбзор Verbatim Store 'n' Go Mini 512 ГБ (Verbatim 53236). Компактный и быстрый внешний диск
Обзор T-Force VULCAN G 512GB (T253TG512G3C301). Твердотельный диск под хранение игрОбзор T-Force VULCAN G 512GB (T253TG512G3C301). Твердотельный диск под хранение игр
Обзор KIOXIA TransMemory U365 128GB. Быстрая флешка с 5-летней гарантиейОбзор KIOXIA TransMemory U365 128GB. Быстрая флешка с 5-летней гарантией
Обзор Seagate IronWolf Pro 6 TB ST6000NE000. Надежный жесткий диск для NASОбзор Seagate IronWolf Pro 6 TB ST6000NE000. Надежный жесткий диск для NAS
Обзор Silicon Power UD70. Быстрый М.2 диск с 5-летней гарантиейОбзор Silicon Power UD70. Быстрый М.2 диск с 5-летней гарантией
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor