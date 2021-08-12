FORESEE представила твердотельный накопитель XP1000 емкость до 2 ТБ

FORESEE XP1000 представляет собой твердотельный накопитель нового поколения. Он представлен в вариантах на 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Накопители основаны на флэш-памяти 3D TLC NAND с поддержкой технологии HMB, а также поддержкой NVMe 1.4.

Накопители XP1000 используют скоростной интерфейс PCIe Gen3 (x4). Формат M.2 2280 обеспечивают широкую совместимость с материнскими платами представленными на рынке. Скорость чтения и записи накопителей достигает 3500/3000 МБ/с соответственно. Серия FORESEE XP1000 включает в себя функции защиты, управление питанием, интеллектуальный кэш и другие функции для обеспечения стабильности и долговечности. Твердотельный накопитель FORESEE XP1000 PCIe отличаются низким энергопотреблением. Их можно использовать не только на ПК, но и ноутбуках.

Стоимость и доступность накопителей серии XP1000, производитель не раскрывает.