FORESEE представила твердотельный накопитель XP1000 емкость до 2 ТБ

Накопители XP1000 используют скоростной интерфейс PCIe Gen3 (x4). Формат M.2 2280 обеспечивают широкую совместимость с материнскими платами представленными на рынке. Скорость чтения и записи накопителей достигает 3500/3000 МБ/с соответственно. Серия FORESEE XP1000 включает в себя функции защиты, управление питанием, интеллектуальный кэш и другие функции для обеспечения стабильности и долговечности. Твердотельный накопитель FORESEE XP1000 PCIe отличаются низким энергопотреблением. Их можно использовать не только на ПК, но и ноутбуках.
Стоимость и доступность накопителей серии XP1000, производитель не раскрывает.