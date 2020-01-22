GIGABYTE Aorus RAID SSD 2TB работает на очень высокой скорости

Официально представлен накопитель GIGABYTE Aorus RAID SSD 2TB, который является самым быстрым решением на рынке. Производитель считает, что это идеальное решение для запуска игр, различных программ и даже операционной системы. Внутри корпуса этого накопителя расположено три SSD по 512 ГБ с контроллером RAID, которые работают как единый накопитель. Скорость на чтение составляет 6300 Мб/сек, скорость на запись достигает 6000 Мб/сек. На рынке просто нет накопителей, которые могли бы выдать такие скорости на чтение и запись, плюс объем памяти достаточно высокий, чтобы можно было хранить все свои игры, программы и прочий контент. Стоимость накопителя пока что не называется, но это явно будет дорогой продукт для узкой аудитории геймеров.