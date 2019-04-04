GIGABYTE Aorus выпустила новую карту расширения NVMe SSD с RGB подсветкой

Gigabyte выпустила новую карту расширения NVMe SSD с интерфейсом PCI-Express 3.0 x4. Карта расширения относится к серии Aorus и использует контроллер Phison PS5012-E12 и флэш-память Toshiba BiCS3 TLC NAND. Технология предполагает хранение трёх бит информации в одной ячейке.

Производитель оборудования выпускает версии объемом 512 ГБ и 1 ТБ. Младшая версия обеспечивает скорость последовательного чтения информации до 3480 Мбайт/с и скорость последовательной записи до 2100 Мбайт/с.

Gigabyte выбрал пассивную систему охлаждения с подсветкой RGB. Подсветкой RGB можно будет управлять с помощью программного обеспечения Gigabyte RGB Fusion.

Сведений об ориентировочной цене накопителей на данный момент, к сожалению, не известно.