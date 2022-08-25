GIGABYTE представила адаптер AORUS Gen5 AIC

Компания GIGABYTE представила адаптер AORUS Gen5 AIC с поддержкой PCIe 5.0. Адаптер представляет собой карту расширения с одним слотом, демонстрирующую четыре слота NVMe M.2, поддерживающую максимум четыре твердотельных накопителя PCIe 5.0 с объемом памяти 16 ТБ. При настройке массива RAID пропускная способность может быть увеличена до 60 ГБ/сек, что позволяет быстро передавать огромные файлы данных. Восемь встроенных датчиков температуры и активный вентилятор с двойным шарикоподшипником с регулируемой температурой помогают обеспечить большой объем, сверхбыстрый и сверххолодный доступ к данным. Адаптер AORUS Gen5 AIC отличается корпусом из полированного алюминия и базовой пластиной для улучшенного отвода тепла. Элегантный дизайн с одним слотом значительно повышает удобство расширения, не опасаясь помех для различных устройств PCIe.

Отличительная внутренняя тепловая структура адаптера AORUS Gen5 AIC состоит из улучшенного обширного радиатора и двусторонней термопрокладки с повышенной проводимостью. Эта конструкция может эффективно рассеивать тепло, вызванное высокоскоростной функцией твердотельных накопителей, благодаря значительному объему воздуха, замененному 5-сантиметровым вентилятором с двойным шарикоподшипником. Инновация автономного контроллера PCIe 5.0 в сочетании с полным контроллером со стабилизацией сигнала гарантирует, что каждый твердотельный накопитель работает с существующей пропускной способностью PCIe 5.0, обеспечивая стабильную и высокоскоростную работу.