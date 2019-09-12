GOODRAM CX400 обзор

Как многие из вас знают, наличие SSD часто меняет карты на столе . Скорости всегда намного выше, чем у классических жестких дисков, и это отражается в превосходной производительности и большей реактивности системы.

GOODRAM CX400 оснащен контроллером Phison PS3111 и флэш-памятью 3D NAND. Форм-фактор 2,5 дюйма. Обеспечивает скорость последовательного чтения 550 МБ / с и скорость записи 490 МБ /с, диск доступен во всех объемах памяти от 128 ГБ до 1 ТБ.

Случайная скорость чтения 77500 IOPS, скорость произвольной записи 85000 IOPS. Производитель предлагает трехлетнюю гарантию на продукцию.

GOODRAM CX400 , объемом 256 ГБ доступен всего за 30 евро.