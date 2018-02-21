GOODRAM SSD IRDM Ultimate с интерфейсом PCIe 3.0 x4

GOODRAM добавили в свое портфолио высокопроизводительный диск SSD с интерфейсом PCIe 3.0 x4. SSD IRDM Ultimate достигает скорости до 2 900 MБ/с при максимальном количестве операций записи до 290 000 IOPS. IRDM Ultimate - это следующее после IRDM Pro и IRDM,предложение производителя для наиболее требовательных пользователей.

Благодаря применению интерфейса PCI Express 3 x4, высокопроизводительных памяти MLC и 8-ядерного контроллера Phison PS5007, IRDM Ultimate может смело называться обязательной покупкой для требовательного пользователя. GOODRAM IRDM Ultimate достигает скорости чтения до 2 900 МБ/с и скорости записи до 2 200 МБ/с. При этом он может осуществить до 235 000 операций чтения и 270 000 операций записи в секунду. Применение интерфейса NVMe резко сокращает латентность по отношению к интерфейсам SATA III на AHCI. Дополнительно диск M.2 2280 комплектуется алюминиевым радиатором, который регулирует температуру диска и ограничивает троттлинг, который встречается в носителях такого типа.

Изначально SSD-диски IRDM Ultimate будут доступны в объёмах от 120 до 480 ГБ. Форм фактор диска - это M.2 2280 с опциональным адаптером HHHL AIC. Каждый SSD оснащен брендированным алюминиевым радиатором, который увеличивает производительность и обеспечивает приемлемую температуру. На SSD-диски IRDM Ultimate предоставляется 5-летняя гарантия производителя с бесплатной технической поддержкой.