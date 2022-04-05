GOODRAM представила твердотельный накопитель IRDM PRO M.2 PCIe 4.0

GOODRAM представила твердотельный накопитель IRDM PRO M.2 PCIe 4.0. IRDM PRO M.2 PCIe gen 4 x4 — это самое быстрое устройство хранения данных в линейке твердотельных накопителей IRDM. Последнее твердотельное запоминающее устройство IRDM PRO M.2 оснащено высокоскоростным интерфейсом PCIe 4 x4 NVMe.

Этот накопитель обеспечивает вдвое большую скорость по сравнению с продуктами поколения 3 x 4. Максимальная скорость чтения и записи 7000 МБ/с и 6850 МБ/с соответственно обеспечивают отличную производительность и стабильность. Дополнительный буфер DRAM объемом до 2 ГБ способствует повышению производительности, гарантируя, что диск останется стабильным даже при большой нагрузке.

Контроллером всей системы является PS5018-E18, технологически продвинутая модель, поставляемая одним из лучших и наиболее опытных производителей на рынке, а именно Phison. Восьмиканальный контроллер E18 основан на архитектуре ARM Cortex R5, а также совместим с последней версией протокола NVMe — 1.4. Накопитель IRDM PRO доступен в трех вариантах емкости — 1, 2 и 4 ТБ. Это ответ на разнообразные потребности пользователей данного типа продуктов — от повседневных решений до профессиональных приложений, таких как работа с 3D-моделированием и анимацией или рендеринг изображений.

Уникальный радиатор является оригинальным проектом польского бренда с точки зрения дизайна. Изготовлен из прочного материала, имеет эстетичный вид и стилистику, отражающую ценности бренда IRDM. С первого взгляда можно заметить, что бренд заботится о консистенции своей продукции. Радиатор, сочетающий в себе матовые и глянцевые элементы, выглядит массивно и еще больше подчеркивает высокое качество всего устройства. Сохраняя черную цветовую схему, он отсылает к другим продуктам линейки IRDM, а весь дизайн сохраняет ретро-стиль с современным оттенком, напоминающим дизайн электроники 1980-х годов. Радиатор изготовлен из отлично проводящего тепло алюминия.