GOODRAM представила в России новые SSD

В последнее время пользователи стали все чаще обращать внимание на SSD-накопители, так как они предоставляют пользователю возможность работать с данными быстрее, не думать о длительной загрузке системы и так далее. Теперь вот на территорию России привезли накопители GOODRAM CL100 SATA III 2.5" и CX400 SATA III 2.5", которые обладают довольно низкой стоимостью при таких объемах памяти, достаточно быстро работают с данными и обеспечивают пользователя шикарно скоростью работы. Вопрос только в том, какой объем памяти вам нужен и сколько за это можно заплатить. Ожидайте, пока данные модели появятся в продажу и тогда можно будет говорить о преимуществах или недостатках данной модели. Но мы их пока что не замечаем недостатков вообще.

Комментарии и отзывы GOODRAM CL100 SATA III 2.5"
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