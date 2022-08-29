Gigabyte анонсировала адаптер AORUS Gen5 AIC с поддержкой четырех накопителей NVMe M.2

Компания Gigabyte анонсировала новейший адаптер AORUS Gen5 AIC. Он поддерживает до четырех твердотельных накопителей PCIe 5.0. Максимальная емкость хранилища достигает 16 ТБ. Если использовать накопители в массиве RAID пропускная способность может увеличиться до 60 ГБ/с. Устройство оснащено датчиками температуры и активным вентилятором для охлаждения накопителей. Отслеживать температуру и состояние накопителей можно с помощью программного обеспечения AORUS Storage Manager и SSD Tool Box.

Кожух адаптера изготовлен из алюминия с матовой поверхностью. Gigabyte AORUS Gen5 AIC поддерживает интерфейс PCIe 5.0 и обратно совместим с интерфейсом PCIe 4.0/3.0.