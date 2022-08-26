Gigabyte анонсирует сверхбыстрый SSD-накопитель нового поколения AORUS Gen5 10000 SSD

Gigabyte представила свой твердотельный накопитель AORUS Gen5 10000, который обеспечивает скорость чтения до 12 500 МБ/с. Он основан протоколе PCIe Gen 5.0 и соответствует стандартам NVMe 2.0 и M.2. Накопитель выполнен в стандартном форм-факторе 2280 M.2 и получит графеновую или медную прокладку для лучшего отвода тепла. AORUS Gen5 10000 оснащен новейшим 8-канальным контроллером Phison PS5026-E26.

AORUS Gen5 10000 SSD обеспечит молниеносную скорость последовательного чтения 12 500 МБ/с, а скорость записи будет достигать 10 000 МБ/с. Твердотельный накопитель оснастили флэш-памятью 3D-TLC NAND. Новинка будет доступна в моделях с 1 ТБ и 4 ТБ памяти.

Стоимость и дата запуска накопителя не сообщается.
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