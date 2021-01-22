Gigabyte представила накопитель Aorus Gen4 7000s

Gigabyte представила твердотельный накопитель с поддержкой стандарта PCIe 4.0 - Aorus Gen4 7000s. Накопитель будет доступен объемом 1 ТБ и 2 ТБ в форм-факторе M.2 2280.

Новый Gigabyte Aorus Gen4 7000s построен на контроллере Phison PS5018-E18 второго поколения на базе 12 нм. Он имеет 1 ГБ кэша DDR4 SLC. Производитель заявляет, что накопитель достигает максимальной скорости чтения и записи 7000 мб и 6850 мб/с соответственно.

Aorus Gen4 7000s оснащен двухсторонним алюминиевым радиатором с наноуглеродным покрытием. Компания также представила версию накопителя с радиатором и тепловыми трубками. 7000s поддерживает шифрование TRIM, SMART и AES-256.

На Gigabyte Aorus Gen4 7000s распространяется 5 летняя гарантия. Компания не раскрывает цены и доступность нового накопителя Aorus Gen4 7000s.

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