Gigabyte представила накопитель Aorus SSD

Буквально несколько дней назад появилась информация о том, что компания Gigabyte планирует запустить в продажу свой новейший накопитель Aorus SSD, который должен предоставить потенциальным покупателям достаточно внушительную скорость загрузки данных. Сегодня эта информация стала официальной, потому что накопитель Gigabyte Aorus SSD объёмом 2 терабайта отправился в продажу, но стоит сразу отметить, что подойдёт он далеко не всем. Здесь хотелось бы отметить, что данный накопитель демонстрирует скорость чтения и записи на уровне 10000 МБ/сек, так что контроллер памяти выделяет безумное тепло и его нужно чем-то охлаждать, так как без нормального охлаждения он просто будет перегреваться и работать накопитель нормально не сможет.

Для того, чтобы такого монстра охлаждать, компания создала радиатор, который цепляется поверх накопителя и отводит тепло с чипов памяти и контроллера памяти. Данный радиатор довольно внушительных размеров, так что если у вас видеокарта очень близко расположена на материнской плате к слоту под М.2-накопитель, то разместить такой радиатор будет довольно проблематично. Но если эту проблему всё же можно решить, то пользователь получает просто безумно быстрый накопитель, который легко справляется с любыми поставленными задачами — от видеоигр до работы со сложным графическим контентом. Стоит своих денег новинка на триста процентов, так что если вам давно хотелось реально быстрый SSD, то стоит поискать модель в продаже.
Обзор и тесты Samsung 980 PRO 2TB (MZ-V8P2T0BW). Выше скорос…
Твердотельные диски от Samsung заслуженно пользуются популярностью и находятся они в лидерах этого сегмен…
Gigabyte представила накопитель Aorus SSD…
Буквально несколько дней назад появилась информация о том, что компания Gigabyte планирует запустить в пр…
Galax представила твердотельный накопитель HOF Extreme 50 с …
Бренд Galax представил новейший SSD-накопитель под названием HOF Extreme 50. Отличительной особенностью н…
Обзор Netac NV7000 (NT01NV7000-1T0-E4X). Рабочий М.2 PCIe 4.…
Интерфейс PCIe 4.0 получил широкое распространение в материнских платах и в отличие от видеокарт, для нак…
Gigabyte представила накопитель AORUS Gen5 10000…
Довольно часто можно услышать мнение пользователей о том, что их не устраивают текущие скорости передачи …
Seagate скоро выпустит HDD на 22 и 24 ТБ…
Вероятно, пользователи уже давно не покупали HDD для домашних компьютеров, потому что они заметно уступаю…
ASRock представила Blazing Quad M.2 Card…
Пользователи давно привыкли использовать твердотельные накопители, потому что это вполне современный форм…
Micron представила SSD на 30 ТБ…
В последнее время крупные производители твердотельных накопителей весьма активно работают над тем, чтобы …
Обзор и тесты карты памяти GOODRAM IRDM PRO V60Обзор и тесты карты памяти GOODRAM IRDM PRO V60
Обзор Netac NV7000 (NT01NV7000-1T0-E4X). Рабочий М.2 PCIe 4.0 для игр и работыОбзор Netac NV7000 (NT01NV7000-1T0-E4X). Рабочий М.2 PCIe 4.0 для игр и работы
Обзор Silicon Power Elite microSDHC 32 ГБ (SP032GBSTHBU1V10). Тесты карты памятиОбзор Silicon Power Elite microSDHC 32 ГБ (SP032GBSTHBU1V10). Тесты карты памяти
Обзор Silicon Power Elite microSDHC 16 ГБ (SP016GBSTHBU1V10SP. Карта памяти для видеорегистратораОбзор Silicon Power Elite microSDHC 16 ГБ (SP016GBSTHBU1V10SP. Карта памяти для видеорегистратора
Обзор KINGSPEC NE-512 и KINGSPEC NE-1TB. Твердотельные диски с АлиэкспрессОбзор KINGSPEC NE-512 и KINGSPEC NE-1TB. Твердотельные диски с Алиэкспресс
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor