Gigabyte представила накопитель Aorus SSD

Буквально несколько дней назад появилась информация о том, что компания Gigabyte планирует запустить в продажу свой новейший накопитель Aorus SSD, который должен предоставить потенциальным покупателям достаточно внушительную скорость загрузки данных. Сегодня эта информация стала официальной, потому что накопитель Gigabyte Aorus SSD объёмом 2 терабайта отправился в продажу, но стоит сразу отметить, что подойдёт он далеко не всем. Здесь хотелось бы отметить, что данный накопитель демонстрирует скорость чтения и записи на уровне 10000 МБ/сек, так что контроллер памяти выделяет безумное тепло и его нужно чем-то охлаждать, так как без нормального охлаждения он просто будет перегреваться и работать накопитель нормально не сможет.

Для того, чтобы такого монстра охлаждать, компания создала радиатор, который цепляется поверх накопителя и отводит тепло с чипов памяти и контроллера памяти. Данный радиатор довольно внушительных размеров, так что если у вас видеокарта очень близко расположена на материнской плате к слоту под М.2-накопитель, то разместить такой радиатор будет довольно проблематично. Но если эту проблему всё же можно решить, то пользователь получает просто безумно быстрый накопитель, который легко справляется с любыми поставленными задачами — от видеоигр до работы со сложным графическим контентом. Стоит своих денег новинка на триста процентов, так что если вам давно хотелось реально быстрый SSD, то стоит поискать модель в продаже.