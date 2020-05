Gigabyte представила топовую плату чипсета Z490 с водоблоком Aorus XTREME WATERFORCE

Gigabyte представила топовую плату чипсета Z490 Aorus XTREME WATERFORCE. Aorus XTREME WATERFORCE имеет 16 фаз питания, мощную систему охлаждения в виде водоблока Aorus All in One (охлаждение зоны VRM, процессора). Aorus XTREME WATERFORCE представлена в формате E-ATX.

Плата поддерживает модули памяти частотой 5000 МГц и выше. Максимальный объем памяти 128 Гб. Компания реализовала новую схему охлаждения M.2 SSD накопителей Thermal Guard II. Звуковая система от Realtek ALC1220-VB + ЦАП ESS ES9218P. Плата имеет три полноразмерных слота PCIe 3.0 x16, три разъема PCIe x4 для SSD M.2 и шесть разъемов SATA.

LAN порты Aquantia 10GbE LAN и Intel 2,5GbE LAN. Модуль беспроводной связи Intel Wi-Fi 6 AX201. На задней панели есть два порта Thunderbolt 3, четыре порта USB 3.2 Gen 2 Type-A, 2 порта USB 3.2 Gen 1, 2 порта USB 2.0/1.1, один HDMI разъем, 5 разъемов аудиоподсистемы, оптический S/PDIF выход и два порта RJ-45.