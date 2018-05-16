Gigabyte представила новую линейку SSD накопителей, они будут иметь наименование UD Pro. Модели имеют форм-фактор 2.5 дюйма, и оснащены 3D TLC NAND от Toshiba, контроллер в настоящее время неизвестен, однако он сопряжен с 256 Мб DRAM-кешем. SSD имеет скорость чтения и записи 530 и 500 Мбайт / с соответственно.SSD-накопители Gigabytes UD PRO используют трехмерную флэш-память TLC NAND, которая имеет более высокую емкость бит, производительность R / W, выносливость и надежность по сравнению с 2D-флэш-памятью TLC. Кроме того, он имеет оптимизированный контроллер и прошивку, SSD-накопители серии GIGABYTE UD PRO обеспечивают отличную производительность для бесперебойного использования ПК.