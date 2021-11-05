Годовой доход от DRAM в 2022 году достигнет 91,5 миллиарда долларов

Согласно последним исследованиям TrendForce, несмотря на прогнозируемый рост общего предложения бит DRAM на 18,6% в следующем году, ожидается, что мировой рынок DRAM перейдет от ситуации с дефицитом к избытку. Этот сдвиг в первую очередь можно объяснить тем фактом, что не только большинство покупателей сейчас имеют относительно высокий уровень запасов DRAM, но и ожидается, что спрос на бит DRAM вырастет всего на 17,1% г / г в 2022 году. Что касается цен, то избыточное предложение Ситуация приведет к падению DRAM ASP в 2022 году, но не к значительному снижению годовой выручки от DRAM, благодаря олигополистическому характеру отрасли DRAM. Ожидается, что годовой доход от DRAM в 2022 году достигнет 91,54 млрд долларов США, что на 0,3% больше, чем в годовом сопоставлении.

Основываясь на анализе коэффициента достаточности DRAM который относится к избытку предложения по сравнению со спросом для каждого квартала 2022 года, TrendForce прогнозирует снижение DRAM ASP на 15% в годовом исчислении в 2022 году, при этом цены претерпят более заметное снижение в течение первого квартала. Однако в 2022 из-за роста уровня проникновения DDR5, а также прихода пикового сезонного спроса снижение DRAM ASP, вероятно, сократится. TrendForce не исключает возможности того, что DRAM ASP может остаться на прежнем уровне или вырастет в 2022 году.
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