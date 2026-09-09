Grand Theft Auto VI может выйти на ПК раньше, чем ожидалось

Долгое время считалось, что между релизами Grand Theft Auto VI на консолях и ПК пройдёт значительный срок. В случае с GTA V компания Rockstar выпустила консольные версии на целых два года раньше ПК-версии. Однако беспрецедентная ситуация на рынке игрового железа может заставить компанию изменить привычную стратегию и выпустить GTA VI на ПК раньше ожидаемого. В недавнем выпуске подкаста VGC журналист Энди Робинсон, обсуждая текущую ситуацию на рынке игрового оборудования, заявил, что, по его мнению, Rockstar «ускорит выход ПК-версии» GTA VI. Он также отметил, что вокруг этого уже ходят определённые слухи. По словам журналиста, ПК-версия может выйти раньше, чем многие ожидают, на фоне происходящего на рынке — высокий спрос на игровое оборудование, который частично спровоцирован самой GTA VI, может подтолкнуть Rockstar Games к более раннему выпуску игры на ПК.

Даже если не учитывать инсайдерскую информацию, на которую ссылается Робинсон, предположение о необычной стратегии Rockstar имеет определённые основания. И продолжающийся кризис с поставками DRAM — лишь одна из причин. Помимо повышенного спроса со стороны дата-центров, предстоящий релиз GTA VI уже, похоже, повлиял на цены консолей. Запасы PlayStation 5 Pro в розничных магазинах практически мгновенно исчезли, а следующая партия поступила в продажу уже с повышением цены более чем на 400 долларов. Это снижает доступность проекта и потенциальные продажи издателя на релизе новой игры.
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