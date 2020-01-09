Greenliant представила SSD накопитель для экстремальных условий. от -40 До +85 градусов по Цельсию. SSD предлагает повышенную надежность благодаря адаптивному RAID на чипе.

Промышленный накопитель разработан с использованием технологии EnduroSLC, что обеспечивает сверхнадежное хранение данных и высокую долговечность при перезаписи в течение пяти лет, каждый день.

SSD Greenliant NVMe U.2 EnduroSLC предлагает емкость от 800 Гб и до 1,92 Тб. SSD достигает скорости записи до 2600 Мб/с, а скорость чтения до 1900 Мб/с. Для безопасности данных используется 256 битное и AES шифрование.