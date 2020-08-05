HP представила новый 2.5 SSD диск S750

В сотрудничестве со своим партнером BIWIN , который уже 25 лет занимается исследованиями и разработками в области хранения данных и микроэлектроники, компания HP обновила свои 2,5-дюймовые твердотельные накопители серии S700 до 2,5-дюймового твердотельного накопителя HP SSD S750 на интерфейсе SATA 3.

На данный момент теоретическая производительность SATA 3 достигла своего пика, и HP SSD S750 не является исключением, поскольку HP претендует на скорость последовательного чтения до 560 МБ/с и скорость последовательной записи до 520 МБ/с, что отлично подходит для форм-фактора.

Они будут предлагаться в 3 вариантах емкости с 1 ТБ, 521ГБ и 256ГБ, и все они поддерживают полную производительность последовательного чтения/записи, но отличаются на случайных OIPS чтения/записи, вероятно, из-за использования различных размеров матрицы NAND.