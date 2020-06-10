HP представила внешний терабайтный накопитель P500

HP анонсировала внешний накопитель P500, небольшое внешнее и мобильное решение для хранения файлов. Накопитель использует технологию Flash-памяти. Алюминиевый корпус с мягкими и изогнутыми линиями. Его размеры 79,1 мм х 53,9 мм х 10 мм, а вес менее 50 грамм.

Накопитель HP P500 представлен объемом 1 Тб. Цветовая палитра представлена в сером, серебристом, красном и синем исполнении. В комплект поставки входит адаптер USB Type-C - Type-A. Накопитель HP P500 использует интерфейс подключения USB 3.2 Gen 2 Type-C. Скорость передачи данных составляет 420 Мб/с и 255 Мб/с (чтения и записи).
Комментарии и отзывы HP P500
Обзоры:
Обзор Kingston A2000R SA2000M8R/250G. Недорогой и надежный M.2 SSDОбзор Kingston A2000R SA2000M8R/250G. Недорогой и надежный M.2 SSD
Обзор SILICON POWER Slim S55 960GB (SP960GBSS3S55S25). Лучший SSD для ноутбукаОбзор SILICON POWER Slim S55 960GB (SP960GBSS3S55S25). Лучший SSD для ноутбука
Обзор TRANSCEND Jetflash 910 256Gb (TS256GJF910). Быстрая и надежная флешкаОбзор TRANSCEND Jetflash 910 256Gb (TS256GJF910). Быстрая и надежная флешка
Новости:
KLEVV объявила о выпуске нового накопителя CRAS C710 NVMe M.2

Линейка твердотельных накопителей CRAS C710 компании KLEVV предлагает на выбор три варианта емкости: 256 ...
QNAP выпустила NAS-накопитель TS-230 с двумя отсеками для дисков

Компания QNAP выпустила стильный NAS-накопитель TS-230 для домашнего использования. Устройство окрашено в...
Lexar выпустила M.2 накопитель под названием Professional NM700

Lexar Professional NM700 разработана для геймеров и творческих личностей. Новый накопитель предлагает выс...
Обзор Creative Outlier One Plus. Беспроводные наушники для спорта с mp3-плееромОбзор Creative Outlier One Plus. Беспроводные наушники для спорта с mp3-плеером
Обзор ABIR X6. Робот-пылесос с камерой и голосовым управлениемОбзор ABIR X6. Робот-пылесос с камерой и голосовым управлением
Обзор Seagate FireCuda 520 1Tb (ZP1000GM3A002). M.2 SSD со скоростью до 5000 Мбит/секОбзор Seagate FireCuda 520 1Tb (ZP1000GM3A002). M.2 SSD со скоростью до 5000 Мбит/сек
Обзор ASUS Radeon RX 5600 XT ROG Strix (ROG-STRIX-RX5600XT-O6G-GAMING). Тесты видеокартыОбзор ASUS Radeon RX 5600 XT ROG Strix (ROG-STRIX-RX5600XT-O6G-GAMING). Тесты видеокарты
Обзор Kioxia U301 128GB (LU301W128GG4). Быстрая флешка с 5-летней гарантиейОбзор Kioxia U301 128GB (LU301W128GG4). Быстрая флешка с 5-летней гарантией
Представлен игровой смартфон Nubia Red M...
Представлен игровой смартфон Nubia Red MКомпания ZTE и бренд Nubia представили игровой смартфон Nubia Red Magic 5G, который получил версию Deuter...
Addlink представила серию твердотельных ...
Addlink представила серию твердотельных Addlink представила серию твердотельных накопителей S68 NVMe представленные в форм-факторе M.2 2280. На р...
MediaTek анонсировала средне-бюджетный м...
MediaTek анонсировала средне-бюджетный мПроизводитель чипов MediaTek анонсировала новый чип 800-ой серии. SoC Dimensity 820 относится к средне-бю...
Компания Sony урезала скорость интернета...
Компания Sony урезала скорость интернетаКомпания Sony тоже решила урезать скорость загрузки интернета, чтобы уменьшить нагрузку на серверы из-за ...
Бюджетный смартфон Honor Play 9A получит...
Бюджетный смартфон Honor Play 9A получитСетевые источники поделились подробностями и качественными рендерами недорогого смартфона Honor Play 9A, ...
Samsung разработала приложения Hand Wash...
Samsung разработала приложения Hand WashИсследовательский институт компании Samsung в Бангалоре в течении двух недель работал над новым приложени...
Компания Logitech анонсировала чехол Sli...
Компания Logitech анонсировала чехол SliВслед за анонсом нового Apple iPad Pro, компания Logitech анонсировала чехол и мышку Slim Folio Pro для н...
OnePlus создает новый Always On Display...
OnePlus создает новый Always On DisplayКакое-то время назад в моду вошли Always On Display, которые позволяют наблюдать на экране смартфона врем...
Samsung Galaxy Note 20+ показали на фото...
Samsung Galaxy Note 20+ показали на фотоКакое-то время назад на просторах интернета появились изображения смартфона Samsung Galaxy Note 20 от дос...
Microsoft выпустила новые обои для ОС Wi...
Microsoft выпустила новые обои для ОС WiMicrosoft выпустила новые обои для операционной системы Windows 10. В этот раз компания предлагает наслад...
В продажу поступил микрофон Acusis с фун...
В продажу поступил микрофон Acusis с фунКомпания Antimatter Research выпустила микрофон Acusis. Микрофон разработан для обеспечения чистого звуча...
PlayStation 5 скоро запустят в производс...
PlayStation 5 скоро запустят в производсНекоторое время назад на просторах интернета появился слух о том, что компания Sony якобы не планирует в ...
Обзор Logitech MX Keys. Лучшая беспроводная клавиатура для работыОбзор Logitech MX Keys. Лучшая беспроводная клавиатура для работы
Обзор Creative Outlier One. Недорогие беспроводные наушники для спорта и фитнесаОбзор Creative Outlier One. Недорогие беспроводные наушники для спорта и фитнеса
Обзор realme C3 3/64GB. Смартфон с тройной камерой и NFC по удивительной ценеОбзор realme C3 3/64GB. Смартфон с тройной камерой и NFC по удивительной цене
Обзор Eufy RoboVac 35C. Лучший робот-пылесос до 20 000Обзор Eufy RoboVac 35C. Лучший робот-пылесос до 20 000
Обзор ADATA HD680 2TB (AHD680-2TU31-CBL). Надежный и быстрый внешний дискОбзор ADATA HD680 2TB (AHD680-2TU31-CBL). Надежный и быстрый внешний диск
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor