HP представила внешний терабайтный накопитель P500

HP анонсировала внешний накопитель P500, небольшое внешнее и мобильное решение для хранения файлов. Накопитель использует технологию Flash-памяти. Алюминиевый корпус с мягкими и изогнутыми линиями. Его размеры 79,1 мм х 53,9 мм х 10 мм, а вес менее 50 грамм.

Накопитель HP P500 представлен объемом 1 Тб. Цветовая палитра представлена в сером, серебристом, красном и синем исполнении. В комплект поставки входит адаптер USB Type-C - Type-A. Накопитель HP P500 использует интерфейс подключения USB 3.2 Gen 2 Type-C. Скорость передачи данных составляет 420 Мб/с и 255 Мб/с (чтения и записи).