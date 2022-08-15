Характеристики Samsung 990 PRO слили в сеть

SSD-накопители Samsung 990 PRO нового поколения с протоколом PCIe Gen 5.0 M.2 еще раз подтверждены, на этот раз изданием PCI-SIG. Твердотельные накопители Samsung 990 PRO Gen 5 M.2 также были отмечены в корейском списке сертификации RRA ранее в этом месяце. В данной публикации можно увидеть две конфигурации SSD, модель на 1 ТБ и модель на 2 ТБ, которые будут использовать собственное запатентованное решение Samsung для питания своих решений SSD следующего поколения. Хотя PCI-SIG предоставляет нам только наименование и подтверждение того, что это действительно сертифицированные твердотельные накопители PCIe Gen 5.0 M.2, в предыдущем инсайде были представлены две модели: «MZ-V9P1T0» и «MZ-V9P2T0». Для справки: существующие твердотельные накопители Samsung 980 Pro PCIe Gen 4.0 помечены как «MZ-V8P1T00». Можно сделать вывод, что это модели Samsung 990 Pro следующего поколения 1 ТБ и 2 ТБ PCIe Gen 5 SSD.

Следует отметить, что Samsung уже выпустила свои первые твердотельные накопители PCIe Gen 5.0 для серверов в форме PM1743, которые обеспечивают скорость до 13 ГБ/сек (произвольное чтение) и 2500 КБ (IOPS). Диски имеют емкость до 15,36 ТБ, но не следует ожидать таких невероятных возможностей для потребительских платформ. Мы знаем, что твердотельные накопители PCIe Gen 5.0 следующего поколения будут предлагать скорость до 14 ГБ/сек и емкость до 8 ТБ, так что это то, чего мы должны ожидать от решений для хранения данных Samsung в пользовательском сегменте. Мы пока не можем подтвердить полную информацию, но твердотельные накопители Samsung 980 Pro Gen 4 были одним из лучших решений для платформы PCIe 4.0 до недавнего времени, когда конкуренты начали продвигать свои первоклассные разработки.
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