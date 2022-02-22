Highpoint объявил о выпуске контроллеров серии SSD6200 для NVMe RAID HBA

В то время как устройства хранения NVMe предлагают значительные преимущества в производительности и надежности по сравнению с их аналогами на основе пластин, многие приложения на базе Linux и VMware продолжают полагаться на старые устройства SAS и SATA из-за готовой доступности RAID-хранилищ на уровне встроенного ПО и встроенной поддержки драйверов. Эта комбинация значительно упрощает процесс обновления ядра и сводит к минимуму время простоя. Устройства RAID со встроенной поддержкой драйверов будут рассматриваться как встроенные устройства, и их не нужно обновлять отдельно, чтобы соответствовать изменению ядра.

Семейство продуктов SSD6200 было разработано для решения этих проблем. Возможность NVMe RAID интегрирована на уровне прошивки и работает независимо от хоста. Кроме того, контроллеры серии SSD6200 изначально поддерживаются всеми основными платформами виртуализации, такими как VMware, Microsoft Hyper-V и Proxmox, а также всеми текущими версиями и дистрибутивами операционных систем Windows, Linux и FreeBSD. Эта родная встроенная поддержка драйверов гарантирует, что пользователи могут свободно обновлять ядро, применять исправления или загружать и устанавливать запланированные обновления всякий раз, когда возникает необходимость, используя стандартные рабочие процедуры. Контроллеры серии SSD6200 оснащены интегрированной технологией Host RAID 0 и 1. RAID 1, также известный как «зеркалирование данных», остается одним из наиболее эффективных способов защиты загрузочного системного диска от возможного сбоя устройства.