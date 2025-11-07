ИИ от Google теперь анализирует финансовый рынок и даёт советы

Google продолжает неуклонно следовать своей стратегии внедрения искусственного интеллекта во все сервисы. В четверг компания объявила, что в Google Finance появится новая функция Deep Search, которая значительно расширит возможности встроенного ИИ-чатбота, а также дополнительные обновления, направленные на помощь трейдерам. Функция Deep Search позволит пользователям задавать более сложные вопросы и получать максимально детализированные ответы от чатбота, появившегося в Google Finance после обновления сервиса в начале года. По словам директора по управлению продуктами Google Search Роберта Даннетта, инструмент использует продвинутые модели искусственного интеллекта Gemini и способен всего за несколько минут предоставить полностью аргументированный и снабжённый источниками ответ.

Помимо этого, система будет показывать исследовательский план, чтобы пользователь мог видеть ход рассуждений ИИ и лучше понимать логику формирования ответа. Стоит отметить, что хотя искусственный интеллект действительно очень точно оценивает текущее финансовое состояние в мире и может учитывать в своём анализе данные в режиме реального времени, многие специалисты отмечают, что использовать данные инструменты в роли финансовых рекомендаций всё же не стоит. Да, Google делает мощные модели искусственного интеллекта, но все они, без сомнения, способны ошибаться. Но развитие в этом направлении, безусловно, выглядит многообещающим.
Что под капотом: как работает Поиск с Алисой …
Поиск в интернете кардинально изменился. Вместо «десяти синих ссылок» пользователь теперь может получить …
Как привлечь большое число подписчиков Инстаграм – 8 приемов…
Вы уже распространяете информацию о своем бизнесе на Instagram. Просто после того, как за вами начинаю…
Японские гиганты требуют от OpenAI прекратить их копирование…
Организация Content Overseas Distribution Association, представляющая интересы японских правообладателей,…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor