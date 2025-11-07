ИИ от Google теперь анализирует финансовый рынок и даёт советы

Google продолжает неуклонно следовать своей стратегии внедрения искусственного интеллекта во все сервисы. В четверг компания объявила, что в Google Finance появится новая функция Deep Search, которая значительно расширит возможности встроенного ИИ-чатбота, а также дополнительные обновления, направленные на помощь трейдерам. Функция Deep Search позволит пользователям задавать более сложные вопросы и получать максимально детализированные ответы от чатбота, появившегося в Google Finance после обновления сервиса в начале года. По словам директора по управлению продуктами Google Search Роберта Даннетта, инструмент использует продвинутые модели искусственного интеллекта Gemini и способен всего за несколько минут предоставить полностью аргументированный и снабжённый источниками ответ.

Помимо этого, система будет показывать исследовательский план, чтобы пользователь мог видеть ход рассуждений ИИ и лучше понимать логику формирования ответа. Стоит отметить, что хотя искусственный интеллект действительно очень точно оценивает текущее финансовое состояние в мире и может учитывать в своём анализе данные в режиме реального времени, многие специалисты отмечают, что использовать данные инструменты в роли финансовых рекомендаций всё же не стоит. Да, Google делает мощные модели искусственного интеллекта, но все они, без сомнения, способны ошибаться. Но развитие в этом направлении, безусловно, выглядит многообещающим.