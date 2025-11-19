Яндекс запустил платформу Промптхаб с идеями по применению искусственного интеллекта

Яндекс представила онлайн‑платформу Промптхаб
, предназначенную для людей с любым уровнем знакомства с нейросетями. Сервис собирает готовые задания для ИИ, обучающие материалы и сценарии, которые можно сразу протестировать в чате с Алисой AI.
На платформе уже доступно более тысячи промптов, сгруппированных по темам от учёбы и карьеры до финансов, дома и творчества. Пользователю предлагается выбрать подходящий сценарий и подставить свои данные, чтобы, например, спланировать поездку, составить меню или подобрать автомобиль.
Промптхаб также выступает площадкой для обмена идеями: собственные промпты могут публиковать как частные пользователи, так и бренды. Новые запросы проходят модерацию, а самые популярные по количеству лайков выводятся на главную страницу сервиса.
Отдельный элемент платформы — ИИндекс, отражающий активность и вовлечённость пользователя в работу с нейросетями «Яндекса». Показатель обновляется раз в сутки и будет отображаться в личном кабинете Промптхаба, а также на главной странице Яндекса.
К запуску проекта компания подготовила бесплатные курсы по написанию промптов, работе с ИИ‑агентами, кибербезопасности, анализу данных и генерации изображений и видео. Для более подготовленной аудитории на платформе предусмотрены тематические челленджи, включая создание настольной игры и альтернативной концовки фильма с помощью ИИ.