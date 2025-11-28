Яндекс объявил конкурс по промптингу с призовым фондом 15 миллионов рублей

Яндекс запустил Всероссийский конкурс по промптингу, который проходит на платформе «Промптхаб» и продлится в течение года. Участникам предлагается выполнять творческие задания вместе с нейросетью Алисой AI. По данным компании, на конкурс уже подано несколько сотен заявок, а первое награждение победителей запланировано на декабрь. Общий призовой фонд составляет 15 миллионов рублей.Принять участие может любой желающий без специальных знаний. Участники выбирают ИИ-челлендж — задание, выполняемое с помощью нейросети. Среди текущих задач — создание детской книги с иллюстрациями и генерация видеоролика о достопримечательностях. Прием работ завершится 30 ноября.Жюри конкурса возглавит руководитель бизнес-группы Поиска и искусственного интеллекта Яндекса Дмитрий Масюк. Победители получат денежные призы в размере от 50 до 250 тысяч рублей, а финалисты четвертого и пятого мест — «Яндекс Станцию Миди».Площадка «Промптхаб», по данным Яндекса, за десять дней после запуска собрала 2,5 миллиона пользователей, которые создали более 30 тысяч промптов по 25 тематическим направлениям — от образования до путешествий.