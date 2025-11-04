Японские гиганты требуют от OpenAI прекратить их копирование

Организация Content Overseas Distribution Association, представляющая интересы японских правообладателей, включая Studio Ghibli и Bandai Namco, направила компании OpenAI официальное письмо с требованием прекратить использование контента своих участников при обучении видеомодели Sora 2. В письме CODA утверждает, что акт копирования в процессе машинного обучения может рассматриваться как нарушение авторских прав, поскольку итоговая модель способна генерировать изображения с использованием защищённых персонажей и элементов японских франшиз. После запуска Sora 2 в конце сентября в интернете появилась волна контента с японскими персонажами и визуальными стилями, что вынудило правительство Японии официально обратиться к OpenAI с просьбой прекратить воспроизведение японского искусства.

Это не первый подобный случай — во время презентации GPT-4o в марте компания также демонстрировала множество изображений «в стиле Ghibli». Даже аватар генерального директора OpenAI Сэма Альтмана в социальных выполнен в эстетике, напоминающей работы студии Ghibli. Альтман ранее объявил, что компания изменит политику «отказа от участия», чтобы правообладатели могли проще запрещать использование своих материалов для обучения моделей. Однако CODA заявила, что сама такая политика может нарушать японское законодательство об авторском праве, поскольку в Японии для использования защищённых произведений требуется предварительное разрешение правообладателя.