Icy Dock представила плату расширения для SSD с горячей заменой

Американская компания Icy Dock официально представила PCIe-карту ToughArmor MB842MP-B со съемными отсеками для двух твердотельных накопителей формата M.2. Разработчики продукта отмечают, что многие материнские платы имеют всего два или три слота M.2, тогда как модель ToughArmor MB842MP-B пригодится пользователям, которым нужно больше слотов M.2, чем может предоставить материнская плата. Это также хороший вариант для владельцев старых материнских плат, чтобы добавить один или два слота M.2 к более старой системе. Но самая интересная фишка в том, что после установки карты вы можете добавлять или удалять накопители даже без открытия корпуса компьютера.

Авторы проекта заявили, что одним из основных преимуществ ToughArmor MB842MP-B является дизайн корпуса, который позволяет пользователям устанавливать или заменять накопители буквально на ходу, не прибегая к разборке компьютера, что, безусловно, огромный плюс. Накопители устанавливаются в небольшую алюминиевую коробку (или M.2-локер), а сама установка заключается в том, чтобы снять крышку, затем установить накопитель и вернуть крышку на место. M.2-локер поддерживает накопители в форм-факторе M.2 2230, 2242, 2260, 2280 и 22110, а максимально допустимая ширина — 3,8 мм. M.2-локер также является огромным теплоотводом и в комплект входит термопрокладка для улучшения теплоотвода. Стоимость пока что не сообщается, но она явно будет высокой, плюс нужно будет оплатить доставку.
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