Icy Dock выпустила адаптер для SSD-накопителей ToughArmour MB840M2P-B

Icy Dock ToughArmour MB840M2P-B представляет собой PCIe адаптер позволяющий пользователю произвести быструю заменут NVMe дисков.

Адаптер совместим с разъемами PCIe x4, x8 или x16. Максимальная длина NVMe накопителя не должна превышать 110 мм. Устройство позволяет заменить накопитель, при этом оставаясь в системе.

Цельнометаллический корпус служит теплоотводом, в комплекте имеется термопрокладки. Адаптер ToughArmour MB840M2P-B оснащен функцией заземления и защитит ваш накопитель от статического удара.

Адаптер использует интерфейс подключения PCIe 3.0, устройство не имеет проводов, так как питается от разъема материнской платы. Компания Icy Dock в скором времени представит информацию о цене адаптера.
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