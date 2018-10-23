Intel Optane 905P стоит слишком дорого

Совсем скоро начнутся продажи нового накопителя Intel Optane 905P в формате М.2. Пока что есть информация лишь о версии на 380 гигабайт, которая обойдется потенциальным покупателям в 500 долларов. Это довольно дорого, учитывая нынешнее положение дел на рынке. Конечно, пользователь получает новый формат памяти с приличной скоростью обработки данных, плюс такие накопители должны греться немного меньше обычных SSD в том же формате М.2, но разница в температурах будет не очень уж большой. Такие накопители не предназначены для обычных пользователей, которые хотят получать от своего компьютера исключительно игры и развлекательные приложения. Intel Optane 905P создавали для вычислительных машин и компьютеров, которые выполняют тяжелые рабочие задачи.